Marchas HOY 13 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 13 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 12 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Álvaro Obregón

08:00 horas. El Sindicato Mexicano de Electricistas se concentrará en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. Insurgentes Sur No. 1931, Col. Guadalupe Inn.

Exigen el cumplimiento de los acuerdos en materia de reinserción laboral, la habilitación de los trámites de jubilación para los extrabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como la regularización de los pagos de jubilaciones y pensiones.

Tlalpan

08:00 horas. Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional se reunirán en Periférico Sur y Picacho Ajusco, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal. Exigen un diálogo efectivo con las autoridades educativas y el cumplimiento de los acuerdos pendientes.

Coyoacán

17:00 horas. La Comunidad Estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirá en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Se llevará a cabo la entrega formal de las instalaciones y se dará por concluido el paro iniciado el 10 de octubre de 2025.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

19:45 Horas. “Ohtlichiqxs” rodarán del Kiosco de Alameda Central con destino al mirador Fuentes Brotantes, en Camino Fuentes Brotantes No. 91, Col. Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

