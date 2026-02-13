Marchas HOY 13 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 13 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 10 concentraciones, 6 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 20 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Base Trabajadora del Poder Judicial de la Ciudad de México se concentrará en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en Diagonal 20 de Noviembre No. 275, Col. Obrera.

Exigen libertad sindical y que se repitan unas elecciones.

Gustavo A. Madero

Durante el día. El Grupo ‘Pedro de Alba’ de la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 ‘Pedro de Alba’ se reunirán en la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 ‘Pedro de Alba’ en Av. Insurgentes Norte No. 1698, Col. Lindavista.

Celebrarán el ‘XXXVIII Aniversario’ de la conformación de su organización.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

21:00 Horas. Ciclistas rodarán de la Torre del Caballito de Reforma, en Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera con destino sin definir.

Rodada en patines

Cuauhtémoc

20:00 Horas. ‘Unicornix.Rollers’ rodarán de la Fuente de las Náyades, en la Alameda Central, Av. Hidalgo s/n, Col. Centro con destino al Parque Lineal ‘Gran Canal’, en Av. Gran Canal del Desagüe No. 390, Col. Ampliación Venustiano Carranza, alcaldía Venustiano Carranza.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

