Marchas HOY 14 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 14 de abril de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
El Movimiento Antorchista Ciudad de México marchará de:
- 16:00 Horas. Hemiciclo a Juárez con destino al Zócalo capitalino.
Concentraciones
Cuauhtémoc
Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:
- 10:00 Horas. Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc
Justicia Histórica Trans se reunirá en:
- 14:30 Horas. Dirección General de Patrimonio Inmobiliario en Av. Ribera de San Cosme No. 75, Col. Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
Ohtlichiqxs rodarán de:
- 19:45 Horas. Kiosco de la Alameda Central, Col. Centro con destino al Cerro de la Estrella, en Parque Nacional Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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Con información de SSCCDMX
LECQ