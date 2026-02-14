Marchas HOY 14 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 14 de febrero de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, 6 rodadas motociclistas, 8 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 28 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 horas. La Red Mujeres Violeta, A.C. se concentrarán en el Antimonumento “¡Ni Una Más!” en Av. Juárez y López, Col. Centro.

Exigen justicia para mujer desaparecida el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez, siendo encontrada muerta una semana después.

Iztapalapa

11:00 Horas. El Frente Antiimperialista Mexicano se concentrará en el auditorio “Fausto Vega” Alfonso Toro No. 1759, Col. Escuadrón 201, alcaldía Iztapalapa.

Rodadas motociclistas

Coyoacán

08:00 Horas. Motociclistas rodarán del Estadio Banorte (Gasolinera) con destino al pueblo de Tepoztlán, Morelos, en la rodada del “Día del Amor y la Amistad”.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

11:30 Horas. Ciclistas rodarán del Ángel de la Independencia con destino a Casa Tapitas, en Playa Pichilingue No. 31, Col. Militar Marte, alcaldía Iztacalco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ