Marchas HOY 14 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 14 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 3 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Coyoacán

12:00 Horas. La Comunidad Estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México marchará de la escultura ‘Los Bigotes’ en Circuito Escolar e Investigación Científica, en Ciudad Universitaria a un destino por definir.

Exigen condiciones dignas en la facultad y el cumplimiento de sus demandas.

Concentraciones

Venustiano Carranza

Durante el día. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrarán en la Cámara de Diputados.

Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como un mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Actividades:

Durante el día. Arribarán los contingentes de profesores a casetas, donde se prevé que realicen la liberación de plumas de acceso y salida a la Ciudad de México como parte del “Paro Nacional de 48 horas”:

Caseta México–Cuernavaca

Caseta México-Puebla

Caseta México-Toluca

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Colectivo “Lleca - Escuchando la Calle” se concentrará en Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Exigen justicia para la dirigente del colectivo e integrante de la comunidad trans.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

19:00 Horas. La Tribu Ciclista Xochimilco rodará de Av. 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, con destino a la sede de la alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

