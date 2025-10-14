Marchas HOY 14 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 14 de octubre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marchas, 1 caravana, 14 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Álvaro Obregón

11:30 Horas. La Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia Independiente marchará de la estación Barranca del Muerto, Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro con destino a Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Anillo Periférico No. 1950, Col. Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón.

Caravana

Miguel Hidalgo

09:00 Horas. El Movimiento Social por la Tierra partirá de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con destino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Solicitan una reunión con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para retomar el tema de la presa Endhó en Tula Hidalgo.

Concentraciones

Benito Juárez y Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social se concentrará en:

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Secretaría de Economía

En el “Paro Nacional Agropecuario”, en defensa de la dignidad del campo mexicano.

Rodadas ciclistas

Benito Juárez

21:00 Horas. Ciclistas rodarán del Parque Hundido, con destino a la colonia Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo.



Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ