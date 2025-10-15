Marchas HOY 15 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 15 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 15 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

17:30 Horas. El Sindicato Nacional de Policías marchará del Hemiciclo a Juárez con destino al edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico.

Concentraciones

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Xochimilco y Coyoacán

06:00 Horas. Empleados del Servicio de Administración Tributaria se concentrarán en:

Oficina Módulo Distrito Federal 1 en Bahía de Santa Bárbara No. 23, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

en Bahía de Santa Bárbara No. 23, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Oficina Módulo Distrito Federal 2 en Paseo de la Reforma Norte No. 10, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

en Paseo de la Reforma Norte No. 10, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Oficina Módulo Distrito Federal 3 en Viaducto Río de la Piedad No. 507, Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco.

en Viaducto Río de la Piedad No. 507, Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco. Oficina Módulo Distrito Federal 4 en San Lorenzo No. 104, Col. San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco.

en San Lorenzo No. 104, Col. San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco. Oficina del Servicio de Administración Tributaria “El Reloj” en Cáliz, Col. San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

Exigen un incremento salarial, mejores condiciones laborales y la eliminación de desigualdades entre el personal sindicalizado y de confianza, así como mayor apoyo a las mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Azcapotzalco

11:00 Horas. La Coordinadora Anarquista 'Tejiendo Libertad' se reunirá en la estación El Rosario, líneas 6 y 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En una protesta en rechazo al aumento de los precios del pasaje del transporte público en el Estado de México.

Rodadas ciclistas

Tlalpan

07:00 Horas. La ‘Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)’ rodará de Boulevard Picacho Ajusco No. 528, Col. Lomas de Padierna con destino al Valle de las Cantimploras, en Carretera Picacho Ajusco KM 25.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

