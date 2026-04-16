Marchas HOY 16 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 16 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Álvaro Obregón

La Alianza Ciudadana por la Paz se concentrará en:

10:00 Horas. Sala ‘Digna Ochoa’ de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en Av. Universidad No. 1449, Col. Pueblo Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.

Cuauhtémoc

La Colectiva ‘Hijas de la Cannabis’ se reunirá en:

12:00 Horas.

Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas motociclistas

Venustiano Carranza

21:00 Horas . Paradise Agency rodarán de Gasolinera en Av. Canal del Norte No. 156 , Col. Popular Rastro, alcaldía Venustiano Carranza.

. rodarán de , Col. Popular Rastro, alcaldía Venustiano Carranza. 22:00 Horas. Consulado Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.

Con destino al Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

20:00 Horas. Rodadores de Papantla rodarán de Monumento a la Revolución con destino a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Av. Capitán Carlos León s/n, Col. Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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