¿Alfredo Guzmán Salazar Sigue o No Prófugo? Documentos de Corte de EUA Generan Confusión

Generan confusión los documentos de una Corte en Estados Unidos sobre si Jesús Alfredo Guzmán Salazar, "Alfredito menor", uno de “Los Chapitos”, sigue o no prófugo. Te explicamos la razón.

Esto sucedió luego de que la Corte en Chicago asignó el 6 de abril de 2026, a la jueza Sharon Coleman, el caso de Alfredo Guzmán, indicando que ya no era “fugitivo".

Confusión por documentos de Corte en Estados Unidos. Foto: N+

Sin embargo, la jueza reaccionó el 8 de abril pidiendo regresar el caso al Comité Ejecutivo que se lo había asignado, aclarando que sigue siendo “fugitivo”.

Al final del documento se lee:

"Este caso debe ser transferido al Calendario de Prófugos, ya que el acusado se encuentra prófugo".

Documentos sobre Alfredo Guzmán. Foto: N+

Reiteran recompensa de 10 MDD por Iván Archivaldo Guzmán

Apenas hace dos días el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reiteró la recompensa de 10 millones de dólares por otro de “Los Chapitos” prófugos, Iván Archivaldo Guzmán López, pero no se hizo mención sobre Jesús Alfredo.

Alfredo Guzmán es de los más buscados por EUA. Foto: ICE

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Con información de N+

HVI



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