Marchas HOY 16 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 16 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 concentración, 2 citas agendadas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc y Benito Juárez

Colectivo “Hasta encontrarles” Ciudad de México se concentrarán en:

06:30 Horas . Estación Chabacano , Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calzada San Antonio Abad, Col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

. , Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo en Calzada San Antonio Abad, Col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. 07:30 Horas. Estación Mixcoac, Líneas 7 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Revolución, Col. Escandón I Sección, alcaldía Benito Juárez.

Abordarán transporte para dar inicio a la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en las inmediaciones de la Barranca de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón.

Citas agendadas

Álvaro Obregón

10:00 Horas. La Coordinación Nacional en Defensa de la Vivienda A.C. se darán cita en las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Av. Barranca del Muerto No. 280, Col. Guadalupe Inn.

Magdalena Contreras

16:00 Horas. Vecinos de la colonia Barros Sierra se darán cita en el Centro Deportivo 'Barros Sierra' en Av. De las Torres y Av. San Bernabé, Col. Barros Sierra.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

