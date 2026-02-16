Marchas HOY 16 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 16 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones y 6 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

04:30 Horas. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Docentes y Administrativos de la Universidad de la Salud se concentrará en Palacio Nacional para exigir el reconocimiento de su organización y el cumplimiento de diversas prestaciones laborales.

11:00 Horas. La Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”, A.C. se concentrará en el Zócalo Capitalino para realizar una campaña de acopio y manifestarse contra el bloqueo a Cuba.

Durante el día. Integrantes de la Sección 34 del Estado de Zacatecas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrarán en la Secretaría de Educación Pública para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales establecidos con el Gobierno Federal.

Álvaro Obregón

10:00 Horas. El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social se reunirá en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para realizar un conversatorio sobre una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con un caso de desaparición y violencia contra la mujer en Ciudad Juárez.

Esparcimiento

Cuauhtémoc

Durante el día. Se llevará a cabo el "Jardín del Amor" en la explanada del Zócalo Capitalino, del 12 al 22 de febrero de 2026.

Venustiano Carranza

10:00 Horas. Se realizará la celebración del Carnaval 2026 en las colonias Peñón de los Baños, Pensador Mexicano y Aquiles Serdán.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

