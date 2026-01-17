Marchas HOY 17 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 17 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Partida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Zócalo Capitalino

Zócalo Capitalino Hora: 11:00

Se prevé esta manifestación para exigir la apertura de carpetas de investigación por cada persona desaparecida en el país, así como que dichas personas no sean excluidas de los registros y listas de búsqueda hasta que exista una comprobación de vida realizada por los familiares o se cuente con un acta de defunción y la entrega del cuerpo.

: 11:00 Lugar : Auditorio Nacional

: Auditorio Nacional Destino: Monumento a “Martin Luther King Jr.”

En el marco de la conmemoración del “Día de Martin Luther King Jr.”, se llevará a cabo la marcha “Por la Paz”, en apoyo a la democracia y en solidaridad con el pueblo binacional mexicano-estadounidense, que ha sido objeto de ataques por parte de la actual administración de los Estados Unidos de América, así como en protesta por las acciones militares ilegales del imperialismo estadounidense en otros países



Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

