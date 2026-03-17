Marchas HOY 17 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 17 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 1 rodada ciclista y 8 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Venustiano Carranza

El Partido Nacional de la Tortilla marchará de:

10:00 Horas. La Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente en Calzada Ignacio Zaragoza No. 200, Col. 10 de Mayo, alcaldía Venustiano Carranza con destino al Juzgado 2 del Registro Civil en Av. Francisco del Paso y Troncoso, No. 219, Col. Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se concentrará en:

08:00 Horas. Torre Ejecutiva Pemex en Av. Marina Nacional No. 287, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Tlalpan

Comerciantes Unidos La Esperanza, AC, se reunirán en:

13:00 Horas. Explanada de la alcaldía Tlalpan, en Plaza de la Constitución No.1, Col. Tlalpan Centro I, alcaldía Tlalpan.

Rodadas ciclistas

Iztacalco

Ciclistas rodarán de:

20:30 Horas. Parque de las Rosas, Eje 5 Sur sin número, Col. Militar Marte con destino a Timo del Pedregal, Col. Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

LECQ