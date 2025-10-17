Marchas HOY 17 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 17 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan15 concentraciones, 2 rodadas ciclistas, 2 rodadas en patines y 17 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Tlalpan

10:00 Horas. La Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud se reunirá en Anillo Periférico No. 4363, Col. Jardines de la Montaña, para realizar diversas exigencias laborales.

Coyoacán

12:00 Horas. Estudiantes Organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Realizarán una asamblea interuniversitaria, para organizar el plan de acción a seguir en demanda del cumplimiento de su pliego petitorio.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

Ciclistas rodarán del Caballito de Reforma a:

20:00 Horas.

Casa del Duende, en Calle 33 y Av. 4, Col. San Felipe de Jesús, alcaldía Venustiano Carranza.

Casa de las Muñecas, en Av. Iztacalco y Calle Uno, Col. Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

20:00 Horas. “Unicornix.Rollers” rodarán de Fuente de las Náyades, en Av. Hidalgo s/n, Col. Centro con destino al Parque América, en Av. Horacio, Col. Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ