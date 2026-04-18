Marchas HOY 18 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 18 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 15 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 6 rodadas ciclistas, 2 rodadas en patines y 23 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

La Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Afectados por los Créditos Hipotecarios del ISSSTE-FOVISSSTE, se reunirá en:

Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Benito Juárez

11:00 Horas.

El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, se concentrará en:

Sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en Av. Universidad No. 779, Col. Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero

20:00 Horas.

Los Locos del Barrio Unido MX rodarán de:

Av. Central Carlos Hank González y Villa Cacama, Col. Joyas de Aragón , alcaldía Gustavo A. Madero.

, alcaldía Gustavo A. Madero. Con destino al Ángel de la Independencia.

Venustiano Carranza

19:30 Horas.

Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo rodarán de:

Parque Recreativo ‘Francisco I. Madero’ en Av. Circunvalación y Tapicería , Col. Morelos, alcaldía Venustiano Carranza

, Col. Morelos, alcaldía Venustiano Carranza A un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 18 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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