Marchas HOY 18 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 18 de diciembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

16:20 Horas. El Colectivo “La Comuna 4:20” se concentrará en Jardín “Luis Pasteur” en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, Col. Tabacalera.

Realizarán el evento “Posadas Cannábicas: Tradición, Resistencia y Derechos”

Tlalpan

15:00 Horas. La Resistencia Anarquista Comunista se reunirá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Periférico Sur y Zapote, Col. Isidro Fabela.

Se realizará la pintura de un mural.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

18:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodarán de Insurgentes No. 2342, Interior C, Col. Chimalistac con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Rodada en patines

Cuauhtémoc

20:00 Horas. “Amazonas Rollers” rodarán de Dr. Mora, Col. Centro Histórico con destino a la alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 18 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ