Marchas HOY 18 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 18 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 7 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

07:00 Horas. Respirando Juntos por Mariana marcharán de Palacio Nacional con destino por definir.

Exigen que se incluya en el cuadro básico de salud un medicamento para pacientes con fibrosis quística.

Cuauhtémoc

10:30 Horas. La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C. marcharán del Palacio de Bellas Artes con destino al Ángel de la Independencia en la marcha “Por la dignificación de la Medicina Veterinaria y Zootecnista“, en memoria de todos los médicos veterinarios que han perdido la vida por actos de violencia durante el desarrollo de sus actividades.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico en una asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Rodadas ciclistas

Tlalpan

17:00 Horas. Bicitekas, A.C. rodarán del Centro Cultural Ollin Yoliztli en Periférico Sur No. 5141, Col. Isidro Fabela, con destino a Av. del Imán y Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán.

Exigen justicia para un ciclista que perdió la vida en un hecho de tránsito el 18 de febrero de 2025; así como para demandar a las autoridades se garantice la seguridad de los ciclistas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 18 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ