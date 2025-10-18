Marchas HOY 18 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 18 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 6 rodadas motociclistas, 5 rodadas ciclistas y 27 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:30 Horas. El Partido Acción Nacional marchará del Monumento a la Revolución con destino al Ángel de la Independencia.

Concentraciones

Venustiano Carranza

08:00 Horas. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se concentrará en el Deportivo “Lázaro Cárdenas” en H. Congreso de la Unión y Av. del Taller, Col. El Parque, en la “Asamblea General Extraordinaria de Elecciones”.

Cuauhtémoc

12:00 Horas.

El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en:

Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”.

Jardín “Luis Pasteur”.

Piden lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Rodadas motociclistas

Cuauhtémoc

08:00 Horas. Motociclistas rodarán del Monumento a la Revolución con destino al Kartódromo de Sabaneta, en el Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 18 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

