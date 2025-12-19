Marchas HOY 19 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 19 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 1 rodada motociclista y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

08:00 Horas. El Colectivo Desaparecer en la Periferia se concentrará en Palacio Nacional, en una manifestación pacífica, con el fin de visibilizar y darles voz a personas desaparecidas en el Valle de México, así mismo llevarán a cabo la entrega de un pliego petitorio.

Cuauhtémoc

09:30 Horas. El Sindicato Nacional de Restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia se reunirán en las oficinas de la Coordinación de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Córdoba No. 45, Col. Roma Norte en un mitin.

Cuauhtémoc

12:00 Horas. La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrará en Plaza Tlaxcoaque en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, en un evento político cultural a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género.

Rodadas motociclistas

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa

'La Pura Fe Biker' rodará de:

21:00 Horas . Gasolinera en Calzada de La Viga No. 44 , Col. Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc

. , Col. Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc 21:40 Horas . Av. Río Consulado No. 2355 , Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza

. , Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza 22:00 Horas. Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Guelatao, Col. Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa

A un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

