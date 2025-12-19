Marchas HOY 19 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 19 de diciembre de 2025.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 1 rodada motociclista y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
08:00 Horas. El Colectivo Desaparecer en la Periferia se concentrará en Palacio Nacional, en una manifestación pacífica, con el fin de visibilizar y darles voz a personas desaparecidas en el Valle de México, así mismo llevarán a cabo la entrega de un pliego petitorio.
Cuauhtémoc
09:30 Horas. El Sindicato Nacional de Restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia se reunirán en las oficinas de la Coordinación de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Córdoba No. 45, Col. Roma Norte en un mitin.
Cuauhtémoc
12:00 Horas. La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrará en Plaza Tlaxcoaque en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, en un evento político cultural a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género.
Rodadas motociclistas
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa
'La Pura Fe Biker' rodará de:
- 21:00 Horas. Gasolinera en Calzada de La Viga No. 44, Col. Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc
- 21:40 Horas. Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza
- 22:00 Horas. Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Guelatao, Col. Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa
A un destino por definir.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
