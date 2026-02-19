Marchas HOY 19 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 19 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 2 rodadas ciclistas, 1 rodada de automóviles y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 marcharán de la Secretaría de Gobernación con destino al Zócalo.

Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Concentraciones

Iztapalapa

10:00 Horas. La Colectiva ‘Las Tonantzin’ se concentrarán en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo.

13:10 Horas. Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en Unión No. 25, Col. Santa Marta Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

Con motivo de la celebración de dos audiencias acudirán en acompañamiento a las víctimas.

Rodadas ciclistas

Benito Juárez y Coyoacán

20:40 Horas. Colibrí Benito Juárez rodará del Foro Hermanos Soler, en Miguel Laurent No. 1156, Col. Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

Nido Colibrí, Centro de Acopio la Virgen Oficial, en Av. de El Parque, Col. Avante, alcaldía Coyoacán.

Con destino a Av. Ejido San Francisco Culhuacán No. 192 y Av. Sta. Ana, Col. Presidentes Ejidales 1ra Sección, alcaldía Coyoacán.

Rodadas de autos

Coyoacán

21:00 Horas. The Performance List rodará de Avenida Universidad No. 1770, Col. Romero de Terreros a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

