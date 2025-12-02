Marchas HOY 2 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 2 de diciembre de 2025.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 3 concentraciones y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.
Marcha
Cuauhtémoc
08:30 Horas. La Colectiva "Las Tonantzin" marchará de la Glorieta de la Joven de Amajac con destino:
- Ciudad Judicial de la Ciudad de México, en Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores.
- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores.
Exigen una mesa de trabajo con el Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Concentraciones
Venustiano Carranza
- 10:00 Horas. El Colectivo Ciclista de Nezahualcóyotl se concentrará en la Coordinación Territorial VCA-2 Norte 17 No. 424, Col. Moctezuma 2ª Sección.
Presentarán una denuncia formal en contra del motociclista que agredió a un ciclista.
Cuauhtémoc
Durante el día. La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” se reunirá en el Zócalo capitalino.
Xochimilco
13:00 Horas. Tlamachtiloyan de Atlapulco se concentrará en Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco en Adolfo López Mateos No. 323, Col. San Juan Moyotepec, en el “2.º Aniversario de la Recuperación y Reactivación de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco”.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 2 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
