Marchas HOY 2 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 2 de diciembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 3 concentraciones y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

08:30 Horas. La Colectiva "Las Tonantzin" marchará de la Glorieta de la Joven de Amajac con destino:

Ciudad Judicial de la Ciudad de México , en Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores.

, en Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores.

Exigen una mesa de trabajo con el Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Concentraciones

Venustiano Carranza

10:00 Horas. El Colectivo Ciclista de Nezahualcóyotl se concentrará en la Coordinación Territorial VCA-2 Norte 17 No. 424, Col. Moctezuma 2ª Sección.

Presentarán una denuncia formal en contra del motociclista que agredió a un ciclista.

Cuauhtémoc

Durante el día. La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” se reunirá en el Zócalo capitalino.

Xochimilco

13:00 Horas. Tlamachtiloyan de Atlapulco se concentrará en Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco en Adolfo López Mateos No. 323, Col. San Juan Moyotepec, en el “2.º Aniversario de la Recuperación y Reactivación de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco”.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 2 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ