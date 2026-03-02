Inicio Ciudad de México Marchas Hoy en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones del 2 de Marzo de 2026

Marchas Hoy en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones del 2 de Marzo de 2026

|

N+

-

Estas son las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Marchas Hoy 2 de Marzo 2026 CDMX

Marchas Hoy 2 de Marzo 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 2 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 9 plantones, , 4 citas agendadas y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Noticia relacionada: ¿Activan Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX este 2 de Marzo de 2026.

Marchas y concentraciones hoy en CDMX

Alcaldía: Azcapotzalco

  • Hora: 08:00 horas.
  • Vecinos de la Colonia Santa Bárbara.
  • Lugar: Avenida Aquiles Serdán y Avenida Tezozómoc, colonia La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco. 

Alcaldía: Coyoacán y Azcapotzalco

  • Hora: 10:00 horas.
  • Integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
  • Lugar 1: Sede de la alcaldía Coyoacán en Jardín Plaza Hidalgo No.1, colonia Villa Coyoacán, alcaldía Coyoacán.
  • Lugar 2: Sede de la alcaldía Azcapotzalco en Castilla Oriente y Avenida Azcapotzalco, colonia Centro de Azcapotzalco, de la misma alcaldía.

Alcaldía: Iztapalapa

  • Hora: 12:00 horas.
  • Integrantes del Colectivo Nacional "No Más Presos Inocentes".
  • Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Alcaldía: Iztapalapa

  • Hora:12:00 horas.
  • Colectivo "Luciérnagas Buscadoras".
  • Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Alcaldía: Iztacalco

  • Hora: 13:00 horas.
  • Colectivo "Plataforma 4:20".
  • Lugar: Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco (bajopuente).

Alcaldía: Coyoacán

  • Hora: 17:00 horas.
  • Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán.
  • Lugar: Calzada de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Alcaldía: Benito Juárez

  • Hora: Durante el día.
  • Movimiento de Regeneración Sindical.
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar

 

Manifestaciones
Inicio Ciudad de México Marchas hoy 2 de marzo 2026 cdmx donde hay manifestaciones y concentraciones lunes