Marchas Hoy en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones del 2 de Marzo de 2026
Estas son las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 2 de marzo de 2026.
Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 9 plantones, , 4 citas agendadas y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.
Marchas y concentraciones hoy en CDMX
Alcaldía: Azcapotzalco
- Hora: 08:00 horas.
- Vecinos de la Colonia Santa Bárbara.
- Lugar: Avenida Aquiles Serdán y Avenida Tezozómoc, colonia La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco.
Alcaldía: Coyoacán y Azcapotzalco
- Hora: 10:00 horas.
- Integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
- Lugar 1: Sede de la alcaldía Coyoacán en Jardín Plaza Hidalgo No.1, colonia Villa Coyoacán, alcaldía Coyoacán.
- Lugar 2: Sede de la alcaldía Azcapotzalco en Castilla Oriente y Avenida Azcapotzalco, colonia Centro de Azcapotzalco, de la misma alcaldía.
Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 12:00 horas.
- Integrantes del Colectivo Nacional "No Más Presos Inocentes".
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
Alcaldía: Iztapalapa
- Hora:12:00 horas.
- Colectivo "Luciérnagas Buscadoras".
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
Alcaldía: Iztacalco
- Hora: 13:00 horas.
- Colectivo "Plataforma 4:20".
- Lugar: Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco (bajopuente).
Alcaldía: Coyoacán
- Hora: 17:00 horas.
- Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán.
- Lugar: Calzada de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.
Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: Durante el día.
- Movimiento de Regeneración Sindical.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
