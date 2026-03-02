Marchas Hoy en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones del 2 de Marzo de 2026

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 2 de marzo de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 9 plantones, , 4 citas agendadas y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marchas y concentraciones hoy en CDMX

Alcaldía: Azcapotzalco

Hora: 08:00 horas.

Vecinos de la Colonia Santa Bárbara.

Lugar: Avenida Aquiles Serdán y Avenida Tezozómoc, colonia La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco.

Alcaldía: Coyoacán y Azcapotzalco

Hora: 10:00 horas.

Integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Lugar 1: Sede de la alcaldía Coyoacán en Jardín Plaza Hidalgo No.1, colonia Villa Coyoacán, alcaldía Coyoacán.

Lugar 2: Sede de la alcaldía Azcapotzalco en Castilla Oriente y Avenida Azcapotzalco, colonia Centro de Azcapotzalco, de la misma alcaldía.

Alcaldía: Iztapalapa

Hora: 12:00 horas.

Integrantes del Colectivo Nacional "No Más Presos Inocentes".

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Alcaldía: Iztapalapa

Hora:12:00 horas.

Colectivo "Luciérnagas Buscadoras".

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Alcaldía: Iztacalco

Hora: 13:00 horas.

Colectivo "Plataforma 4:20".

Lugar: Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco (bajopuente).

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 17:00 horas.

Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán.

Lugar: Calzada de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: Durante el día.

Movimiento de Regeneración Sindical.

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

