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Marchas HOY 2 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Marchas HOY 2 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Bloqueo en el cruce de Reforma e Hidalgo en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 2 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 4 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 3 rodadas ciclistas y 28 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

14:00 Horas. 

El Movimiento Cannábico Mexicano marchará de:

  • Explanada del Palacio de Bellas Artes, en Av. Juárez s/n, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Con destino al Ángel de la Independencia, en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas motociclistas

Álvaro Obregón

Motociclistas rodarán de:

08:30 Horas. Av. de la Paz No. 12, Col. San Ángel.

Con destino a Camino a la Marina y Samuel Navarro, Col. Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Álvaro Obregón

Maniacos Biker’s rodarán de:

  • 20:00 Horas. Frente al Hospital General Dr. Enrique Cabrera, en Av. Centenario No. 3170, Col. Mina los Coyotes, alcaldía Álvaro Obregón.
  • Con destino a un lugar por definir.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

Ciclistas rodarán de:

  • 08:00 Horas. Salida y Meta: Monumento a la Revolución.
  • Ruta: Av. de la República, Av. Paseo de la Reforma, Ignacio Ramírez y Plaza de la República.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 2 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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