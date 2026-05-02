Marchas HOY 2 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 2 de mayo de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 4 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 3 rodadas ciclistas y 28 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
14:00 Horas.
El Movimiento Cannábico Mexicano marchará de:
- Explanada del Palacio de Bellas Artes, en Av. Juárez s/n, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Con destino al Ángel de la Independencia, en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Rodadas motociclistas
Álvaro Obregón
Motociclistas rodarán de:
08:30 Horas. Av. de la Paz No. 12, Col. San Ángel.
Con destino a Camino a la Marina y Samuel Navarro, Col. Ajusco, alcaldía Tlalpan.
Álvaro Obregón
Maniacos Biker’s rodarán de:
- 20:00 Horas. Frente al Hospital General Dr. Enrique Cabrera, en Av. Centenario No. 3170, Col. Mina los Coyotes, alcaldía Álvaro Obregón.
- Con destino a un lugar por definir.
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
Ciclistas rodarán de:
- 08:00 Horas. Salida y Meta: Monumento a la Revolución.
- Ruta: Av. de la República, Av. Paseo de la Reforma, Ignacio Ramírez y Plaza de la República.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 2 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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Con información de SSCCDMX
LECQ