Sheinbaum Reitera en Palenque: México no Tolerará Intervención de Ningún Gobierno Extranjero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió este viernes que la soberanía nacional es un principio innegociable de su gobierno, durante la inauguración del Parque Ecoturístico La Ceiba, en Palenque, Chiapas, en el marco del Día Internacional del Trabajo.

La declaración se dio en un entorno marcado por presiones de EUA sobre México en materia de seguridad —entre ellas, el señalamiento contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa—.

Acompañaron a la mandataria el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Morales.

Video: "La Presidenta está Fuerte, Sólida y Muy Segura": Sheinbaum Tras Señalamientos de EUA.

¿Por qué Sheinbaum habla de soberanía en Chiapas?

Afirmó que la fuerza del gobierno de México reside en el pueblo, no en apoyos foráneos

Señaló que cualquier gobierno extranjero enfrenta "el principio de la defensa de la soberanía"

Enmarcó el mensaje dentro de los principios de la Cuarta Transformación

Estuvo acompañada por el secretario de Defensa Nacional y el secretario de Marina

El acto coincidió con el Día Internacional del Trabajo

"Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio", afirmó Sheinbaum, quien atribuyó esa fortaleza directamente al pueblo mexicano y a su historia. La presidenta fue más allá de la declaración puntual y describió esa resistencia en términos concretos: "cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte, que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad".

Sheinbaum vinculó el mensaje a los principios de la Cuarta Transformación y cerró su intervención reafirmando el compromiso de su gobierno con Chiapas y con el país: "nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México".

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CT