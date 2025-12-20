Marchas HOY 20 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 20 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Concentraciones

Tlalpan

09:00 Horas. El Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 24-26 se concentrará en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana en Prol. Canal de Miramontes No. 3855, Col. Rancho los Colorines.

En la “3.ª Mesa Plenaria de Negociación”, en la cual se revisarán y analizarán las demandas presentadas.

Cuauhtémoc

12:00 Horas. La Coordinadora 1º de Mayo se reunirá en la sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro, en el Tercer Foro de Solidaridad con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” del estado de Puebla.

Cuauhtémoc

13:00 Horas. La Comunidad Emo de la Ciudad de México se concentrará en la Glorieta de los Insurgentes en Av. Insurgentes y Av. Chapultepec, Col. Juárez en la “Reunión EMO Generaciones”, con el fin de reunir a integrantes de esta comunidad urbana y con el propósito de fomentar el respeto, la tolerancia y la inclusión entre sus participantes.

Rodadas motociclistas

Tláhuac, Iztapalapa y Coyoacán

Arrancones Tláhuac rodarán de:

19:00 Horas . Fuente de San Pedro Tláhuac en Francisco I. Madero No. 141, Col. San Miguel, alcaldía Tláhuac.

. en Francisco I. Madero No. 141, Col. San Miguel, alcaldía Tláhuac. Estación UAM-I , Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Ermita Iztapalapa, Col. Ampliación San Miguel, en la alcaldía Iztapalapa.

, Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Ermita Iztapalapa, Col. Ampliación San Miguel, en la alcaldía Iztapalapa. 19:30 Horas. Av. Tláhuac No. 1404 , Col. Granjas Estrella, alcaldía Iztapalapa.

, Col. Granjas Estrella, alcaldía Iztapalapa. 20:30 Horas. Av. División del Norte y Nezahualpilli, Col. San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

A un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

