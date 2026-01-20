Marchas HOY 20 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 20 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 5 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

06:30 Horas. El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura se concentrarán en Palacio Nacional.

Realizarán diversas exigencias laborales.

Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez

El Colectivo “Plataforma 4:20” se reunirán en:

13:00 Horas . Av. Río Churubusco y Añil , Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco.

. , Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco. Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles , Col. El Prado, alcaldía Iztapalapa

, Col. El Prado, alcaldía Iztapalapa Cto. Interior Avenida Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, Col. Ermita, alcaldía Benito Juárez.

Instalarán una mesa informativa itinerante.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

20:00 Horas. ‘Los Biker’s del Sol’ rodarán del Sol Rojo del Estadio Banorte en Calz. de Tlalpan, Col. Bosques de Tetlameya con destino al Centro de Tlalpan, alcaldía Tlalpan.

Benito Juárez

21:00 Horas. “Amigos en Bici” rodarán de Parque Hundido, en Av. de los Insurgentes y Pilares, Col. Extremadura insurgentes con destino al edificio del Pantalón, en Paseo de los Tamarindos No. 90, Col, Bosques de las Lomas, alcaldía Cuajimalpa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

