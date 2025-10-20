Las Marchas del 20 de Octubre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Protestas.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 20 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 2 rodadas ciclistas, 7 eventos de esparcimiento y 15 plantones durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Álvaro Obregón

07:00 Horas. Trabajadores del sector Salud de Guerrero. Se reunirán en las oficinas del IMSS-Bienestar en Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn.

Exigen basificación para el personal de salud; así como mejores condiciones laborales, el pago de insumos y días festivos

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Sindicato de Trabajadores de la Educación. Realizarán un mitin frente a la Secretaría de Gobernación para conmemorar el primer aniversario luctuoso del sacerdote víctima del delito de homicidio en el estado de Chiapas.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

21:00 Horas. "Coapitas Bikers". Se trasladarán de la Alameda del Sur al Castillo del Terror en avenida Universidad.

Cuauhtémoc

21:00 Horas. "Bananas Bike". Irán de Plaza Tlaxcoaque, Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, con dirección a la Casa de las Muñecas en avenida Iztacalco No. 9, colonia Agrícola Pantitlán.

Para conocer la información completa publicada por la SSC-CDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

