Marchas HOY 21 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 21 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo

13:00 Horas.

La comunidad estudiantil de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional, se concentrarán en:

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco en Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

en Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás en Manuel Carpio No. 471, Col. Plutarco Elías Calles, en alcaldía Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc

Durante el día

El Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se reunirá en:

Zócalo capitalino en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

12:00 horas.

La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrará en:

Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

19:40 Horas.

Ohtlichiqxs rodarán de:

Kiosco de la Alameda Central.

Con destino al Mirador Ciclovía Ajusco, Col. San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 21 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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