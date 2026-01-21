Marchas HOY 21 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 21 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

15:00 Horas. Seguidoras del Grupo BTS marcharán de la estación Cuauhtémoc, Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Cuauhtémoc (Eje 1 Poniente) y Av. Chapultepec, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro “Leona Vicario”, en Dr. Carmona y Valle, No. 11, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen información clara sobre la venta de boletos para el concierto del grupo surcoreano.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en el edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, en una asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Cuauhtémoc

13:30 Horas. Trabajadores del Sistema de Transportes Eléctricos (Cablebús, Trolebús y Tren Ligero) se reunirán en la Secretaría de Movilidad en Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Acompañarán la mesa de trabajo para exigir aumento salarial acorde al salario mínimo, respeto al Contrato Colectivo de Trabajo.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

20:15 Horas. ‘Libertad en Bici’ rodarán del Parque Leyes de Reforma, en Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto de 1860, Col. Leyes de Reforma con destino a Circuito Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 21 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

