Marchas HOY 22 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 22 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 7 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas. El Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C. se concentrará en la Fiscalía General de la República en Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero

11:00 Horas. Docentes Politécnicos Organizados se reunirán en la sede de la Sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación/Instituto Politécnico Nacional en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2085, Col. Lindavista Norte, alcaldía Gustavo A. Madero.

Rodadas ciclistas

Benito Juárez

20:30 Horas. “Mix Road” rodarán del Biciestacionamiento de la estación Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Av. Río Mixcoac, Col. Mixcoac con destino a Primavera No. 106, Col. Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc

20:30 Horas. “Los Olvidados Bike Ride” rodarán de la exglorieta de Colón en Av. Paseo de la Reforma s/n, Col. Juárez con destino a la Cineteca Nacional, en Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 22 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

