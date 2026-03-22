Marchas CDMX Hoy, Domingo 22 de Marzo 2026: Cierres y Alternativas Viales.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 22 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, un desfile, 12 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 5 rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Trisomía 21 México, A.C. marchará del Ángel de la Independencia con destino por definir para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down y promover la inclusión.

Desfile

Cuauhtémoc

08:00 Horas. Se realizará el Desfile de Catrinas Mundialistas del Ángel de la Independencia a la explanada del Palacio de Bellas Artes.

14:00 Horas. Se llevará a cabo el inicio del Desfile de Catrinas Mundialistas sobre avenida Paseo de la Reforma y avenida Juárez hasta la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Video:Marcha Feminista Avanza hacia Bellas Artes en CDMX.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. “Biker Stunt” se concentrará en el Monumento a la Madre para realizar el evento “Collective Mexico Rideout” con exhibiciones de acrobacias.

11:00 Horas. El Movimiento Independiente del Sombrero se concentrará en el Zócalo Capitalino para realizar una actividad ciudadana enfocada en seguridad y combate a la corrupción.

11:30 Horas. La Asociación Nacional de Actores se concentrará en el Monumento a la Madre para exigir protección laboral ante el uso de inteligencia artificial en la industria.

🇲🇽📷 | No te pierdas el Mega desfile de "Catrinas Mundialistas", del Ángel de la Independencia hacia la explanada de Bellas Artes. Inicio del recorrido: 📷#Tránsito. pic.twitter.com/55nYNKglRt — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 22, 2026

16:00 Horas. “Los Pueblos” se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez para realizar el “4º Encuentro universitario y popular contra el apartheid”.

Tlalpan

12:00 Horas. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel se reunirán en el Tribunal Laboral Federal para realizar una jornada de votación sobre su movimiento de huelga.

Rodadas motociclistas y ciclistas

Cuauhtémoc

09:00 Horas. “Jales Tepito Morelos” rodarán de las Letras de Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, con destino a San Juan Teotihuacán, Estado de México.

06:00 Horas. “Roma Cycling” rodarán del Parque México, colonia Hipódromo, con destino a Yecapixtla, Estado de Morelos.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 22 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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