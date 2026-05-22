Marchas HOY 22 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 22 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 14 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc y Azcapotzalco

El Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, se concentrarán en:

12:00 Horas.

Estación Buenavista , línea 1 del Tren Suburbano, en Av. Insurgentes Norte y Mosqueta, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

, línea 1 del Tren Suburbano, en Av. Insurgentes Norte y Mosqueta, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. Estación Fortuna, Línea 1 del Tren Suburbano F.C. Central y Eje 4 Norte Calzada Azcapotzalco – La Villa, Col. Estación Pantaco, alcaldía Azcapotzalco

Rodadas motociclistas

Benito Juárez

Motociclistas rodarán de:

07:30 Horas.

Municipio Libre No. 320, Col. Santa Cruz Atoyac.

Col. Santa Cruz Atoyac. Con destino al Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

Ciclistas rodarán de:

09:00 Horas.

Torre de Caballito , Col. Tabacalera.

, Col. Tabacalera. Con destino a Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

Octo Rollers rodarán de:

20:30 Horas.

Kiosco de la Alameda Central.

Con destino al Parque Hidalgo, en Aquiles Serdán No. 23, Col. San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 22 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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