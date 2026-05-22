Marchas HOY 22 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 22 de mayo de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 14 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc y Azcapotzalco
El Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, se concentrarán en:
12:00 Horas.
- Estación Buenavista, línea 1 del Tren Suburbano, en Av. Insurgentes Norte y Mosqueta, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.
- Estación Fortuna, Línea 1 del Tren Suburbano F.C. Central y Eje 4 Norte Calzada Azcapotzalco – La Villa, Col. Estación Pantaco, alcaldía Azcapotzalco
Rodadas motociclistas
Benito Juárez
Motociclistas rodarán de:
07:30 Horas.
- Municipio Libre No. 320, Col. Santa Cruz Atoyac.
- Con destino al Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc.
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
Ciclistas rodarán de:
09:00 Horas.
- Torre de Caballito, Col. Tabacalera.
- Con destino a Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
Rodadas en patines
Cuauhtémoc
Octo Rollers rodarán de:
20:30 Horas.
Kiosco de la Alameda Central.
Con destino al Parque Hidalgo, en Aquiles Serdán No. 23, Col. San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 22 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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Con información de SSCCDMX
LECQ