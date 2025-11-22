Marchas HOY 22 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 22 de noviembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 5 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 9 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

17:30 Horas. El Colectivo LGBTTTIQAS+ marchará del Monumento a la Revolución con destino al Hemiciclo a Juárez para exigir el cese de la violencia ejercida contra miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ en México.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Nueva Central de Trabajadores se reunirá en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, en la “II Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores”.

Rodadas motociclistas

Iztacalco

20:00 Horas. Motociclistas rodarán de Av. Río Churubusco No. 1540, Col. Agrícola Pantitlán, con destino al Monumento ‘Coyote Hambriento’ en una rodada con causa.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Ciclistas rodarán de la Glorieta ‘La Joven de Amajac’ con destino al Parque Bicentenario en Av. 5 de Mayo No. 290, Col. San Lorenzo Tlaltenango, alcaldía Miguel Hidalgo.

En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, realizarán la rodada “Juntas, diversas e imparables por el 25 N”, para visibilizar, exigir y avanzar hacia una vida libre de violencias para todas las mujeres.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 22 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

