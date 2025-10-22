Marchas HOY 22 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 22 de octubre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 10 concentraciones, 4 rodada ciclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en el Congreso de la Ciudad de México.

12:00 Horas: Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín “Luis Pasteur”

Piden lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. Delegaciones Sindicales y Trabajadores de Base de Nivel Medio, Superior y Especiales del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en la “Asamblea de Bases de la Sección 11”.

Coyoacán

18:00 Horas. La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se concentrará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en el evento “Okupa Gráfica por Palestina”, con la finalidad de informar y sensibilizar sobre la situación que se vive en Medio Oriente.

Rodadas ciclistas

Tlalpan

07:00 Horas La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Boulevard Picacho Ajusco No. 528, Col. Lomas de Padierna con destino al Valle de las Cantimploras, en Carretera Picacho Ajusco KM 25.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 22 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ