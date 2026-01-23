Marchas HOY 23 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 23 de enero de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 4 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

15:00 Horas. Poesía de Emergencia México marchará del Foro Multidisciplinario “Francesca Gargallo” en Dr. Atl No. 275, Col. Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc con destino a:

Kiosco Morisco.

Monumento a la Madre.

Embajada de los Estados Unidos de América.

En el memorial “Be Good”, para exigir justicia por la mujer que murió baleada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis, el pasado 7 de enero.

Concentraciones

Gustavo A. Madero

08:00 Horas. Amigos del ‘Refugio Franciscano’, A.C. se concentrarán en el Deportivo “Hermanos Galeana” en Av. José Loreto Fabela No. 190, Col. San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

Se concentrarán para vigilar y cuidar el traslado de los 183 perros que se encuentran en resguardo en el Deportivo “Hermanos Galeana”

Rodadas motociclistas

Venustiano Carranza

20:00 Horas. Jales Tepito Morelos rodarán del Parque Recreativo Francisco I. Madero en Av. Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos, en alcaldía Venustiano Carranza a un destino por definir.

Rodadas ciclistas

Gustavo A. Madero

20:30 y 21:00 Horas. “Colibrí es CDMX GAM” rodarán de:

Acuario en Calz. San Juan de Aragón No. 399, Col. Granjas Modernas.

Col. Granjas Modernas. Villa de Guadalupe, Col. Villa Gustavo A. Madero.

Con destino al Museo Diego Rivera y Frida Kahlo, en Diego Rivera s/n, Col. San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 23 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ