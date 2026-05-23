Marchas HOY 23 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 23 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 28 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Concentraciones

Tlalpan

La Liga Cultural Antifascista se concentrará en:

10:00 y 18:00 Horas.

Explanada de la alcaldía Tlalpan, en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan.

11:00 Horas.

Centro Cultural Casa Frissac, en Moneda, Col. Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan

13:00 Horas.

Museo de Historia de Tlalpan, en Plaza de la Constitución No. 10, Col. Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan.



Venustiano Carranza

El Colectivo Cambio en Venustiano Carranza se reunirá en:

10:00 Horas.

Unidad Fiviport, en Tenochtitlán y Nezahualcóyotl, Col. Arenal 1ª. Sección, alcaldía Venustiano Carranza.



Rodadas ciclistas

Iztapalapa

Biciorientados rodarán de:

19:00 Horas.

Av. Canal de Tezontle No. 1520, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado.

Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado. Con destino al kiosco de San Felipe de Jesús, en Av. León de los Aldama s/n, Col. San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero.



Cuauhtémoc

Goth Riders rodarán de:

20:00 Horas.

Kiosco de la Alameda Central .

. Con destino a Campana s/n., Col. Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 23 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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