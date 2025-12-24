Marchas HOY 24 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 24 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 concentración, 2 rodadas ciclistas y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

22:00 Horas. Lleca “Escuchando la Calle” se concentrará en la estación Revolución, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. México-Tenochtitlan y Buenavista, Col. Tabacalera, en el evento ‘Navitrans por Casa Lleca’, consistente en la realización de una cena navideña dirigida a personas de la comunidad LGBTQ+ en situación de calle, con el objetivo de ofrecer un espacio de acompañamiento, cobijo, alimentación y cuidado a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Rodadas ciclistas

Tlalpan

07:00 Horas. La ‘Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)’ rodará de Boulevard Picacho Ajusco No. 528, Col. Lomas de Padierna con destino al Valle de las Cantimploras, Carretera Picacho Ajusco KM 25.

Cuauhtémoc

20:50 Horas. ‘Team Monas’ rodará de las letras Tlatelolco con destino al Parque la Mexicana, en Av. Luis Barragán No. 505, Col. Santa Fe, Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

