Marchas HOY 24 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 24 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 11 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 2 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marcha

Cuajimalpa

10:00 Horas. El Concejo del Pueblo Originario de San Pedro Cuajimalpa marchará del Refugio Franciscano A.C. en Carretera México-Toluca Km. 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, con destino a la sede de la alcaldía Cuajimalpa en Av. Juárez y Av. México, Col. Cuajimalpa, en solidaridad con el ‘Refugio Franciscano’.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. La Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afectados por los créditos hipotecarios del FOVISSSTE se reunirán en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro, en una asamblea para dar información con respecto a los alcances logrados en los programas de reestructura y liquidación del FOVISSSTE 2026.

Rodadas motociclistas

Venustiano Carranza

20:00 Horas. 'Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo', rodarán del Parque Recreativo Francisco I. Madero en Av. Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos, alcaldía Venustiano Carranza a un destino por definir.

Rodadas ciclistas

Tlalpan

07:00 Horas. ‘Giant, Passion Bike’ rodarán de Carretera Picacho - Ajusco No. 528, Col. Jardines del Ajusco con destino al Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en Cerro Pico del Águila Km 21, Col. Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

