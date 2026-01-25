Marchas HOY 25 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 25 de enero de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 11 concentraciones, 7 rodadas motociclistas, 7 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

12:00 Horas. El Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C. marchará del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo de la Ciudad de México, con la finalidad de exigir transparencia en el manejo de los animales rescatados del Refugio Franciscano, A.C.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. El Colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos se reunirá en la Glorieta del Ahuehuete de Paseo de la Reforma para realizar una jornada de reparación del memorial dedicado a las y los desaparecidos en México.

10:00 Horas. Seguidoras del grupo BTS se concentrarán en el Zócalo para exigir precios justos en los boletos para el concierto del grupo surcoreano.

14:00 Horas. Ciudadanos en apoyo a Palestina se concentrarán en el Ángel de la Independencia para demandar al gobierno mexicano que rompa relaciones diplomáticas con gobiernos que propicien la violencia en Gaza y exigir un alto al genocidio contra el pueblo palestino.

Coyoacán

11:00 Horas. El Frente Anti Gentrificación CDMX se reunirá bajo el puente del Estadio Azteca para manifestarse en contra del Mundial de la FIFA y de los megaproyectos.

Cuauhtémoc y Coyoacán

11:00 Horas. La Colectiva Hilos realizará actividades simultáneas en la Glorieta del Ahuehuete y en la explanada de la Alcaldía Coyoacán para visibilizar y denunciar la violencia de género mediante el arte del tejido.

La Magdalena Contreras

11:15 Horas. El Concejo del Pueblo Originario La Magdalena Atlitic se reunirá en el Mercado Turístico Magdalena Atlitic, donde ofrecerá una conferencia de prensa para exponer sus pronunciamientos y exigencias respecto al proyecto del Corredor Ecoturístico anunciado en diciembre de 2025.

Rodadas motociclistas

Iztacalco

07:30 Horas. Monkey’s Biker’s MC CDMX rodarán de Sanborns Tezontl, con destino a Chalma, Estado de México.

Coyoacán

08:00 Horas. Mega Rodada a Tlaquiltenango "1200 Sentimientos Cúbicos" partirá de las Astas de Ciudad Universitaria con destino a Tlaquiltenango, Estado de Morelos.

Rodadas ciclistas

Gustavo A. Madero

06:30 Horas. Galactibikers rodarán de Satélite Galáctico, en calzada de los Misterios y Av. Euzkaro, colonia Tepeyac Insurgentes, con destino a las Pirámides de Teotihuacán, Estado de México.

Iztapalapa

07:00 Horas. Libertad en Bici rodarán de Eje 5 Sur y 10 de Agosto, con destino a Tepotzotlán, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ