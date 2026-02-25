Marchas HOY 25 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 25 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 8 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:00 Horas. El Colectivo ‘La Comuna 4:20’ marchará del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Av. Insurgentes Sur No. 489, Col. Hipódromo, con destino a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Oklahoma No. 14, Col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez .

Cuauhtémoc

17:00 Horas. La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo marchará de:

Estación Chabacano , Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. San Antonio Abad y Calzada Chabacano, Col. Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.

, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. San Antonio Abad y Calzada Chabacano, Col. Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc. Av. Insurgentes Sur y Av. Paseo de la Reforma, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Con destino al edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc en la jornada de lucha “Basificación y plenos derechos laborales”.

Concentraciones

Cuauhtémoc

08:30 Horas. El Comité Ejecutivo de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en el auditorio “Mtro. Agustín Ascensión Vásquez” de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico.

Rodadas ciclistas

Tlalpan

06:00 Horas. Ciclistas rodarán de Giant Ajusco, en Carretera Picacho-Ajusco No. 528, Col. Jardines del Ajusco con destino a escalada del Ajusco en Km 7.5 del Circuito Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

