Marchas HOY 26 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 26 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 12 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, marcharán del:

16:00 Horas. Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez.

Cuauhtémoc

Docentes, padres de familia y alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial No. 347 ‘Compañero José Revueltas’ marcharán de:

Durante el día. Hemiciclo a Juárez con destino a la Secretaría de Gobernación.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se concentrará en:

11:00 Horas. Embajada de los Estados Unidos, en Presa Angostura No. 225, Col. Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

09:00 Horas. Ciclistas rodarán de Villa Ascuri y Manuel Cañas, Col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl con destino a la Primaría José María Cos, en Villa Eloísa, Col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 26 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

LECQ