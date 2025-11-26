Marchas HOY 26 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 26 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada motociclista y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

A las 16:00 horas. Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharán del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en una jornada de exigencia, justicia y cárcel para los responsables en la desaparición de los estudiantes.

Concentraciones

Cuauhtémoc

A las 10:00 horas. Extrabajadores de la extina Ruta 100 se concentrarán en el edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución 2, colonia Centro Histórico.

Gustavo A. Madero

A las 9:00 horas. Organizaciones y activistas en defensa de los animales estarán en los Juzgados Penales del Reclusorio Norte para exigir justicia por la muerte de Nala y Tango, asesinados en una pensión canina.

Venustiano Carranza

A las 10:30 horas. Empresas de taxis autorizados en el AICM se concentrarán en la Terminal 2, Av. Fuerza Aérea Mexicana, colonia Aviación Civil, para exigir la destitución de un funcionario.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

A las 6:50 y 7:20 horas. People For Bikes saldrá desde distintos puntos rumbo al Bosque de Chapultepec III, Av. Constituyentes 750, colonia Panteón Civil de Dolores.

Gustavo A. Madero

A las 20:20 horas. Delicados Crew saldrá de Av. Euzkaro y Calz. de los Misterios, colonia Tepeyac, rumbo al edificio el Rallados, en Av. Paseo de la reforma 2649, colonia Lomas de Bezares, en la Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc

A las 20:45. Team Taquitos saldrá de la Torre del Caballito a Tlalnepantla, Estado de México.

Rodada motociclista

Iztapalapa y Cuauhtémoc

A las 21:00 horas. Locos por las Motos CDMX saldrán desde tres puntos distintos a un destino por definir.

Eventos de esparcimiento

Las autoridades de la CDMX tienen considerados 11 eventos religiosos, artísticos y culturales, en las distintas alcaldías capitalinas.

Para conocer la información completa publicada por la SSC CDMX acerca de las actividades previstas para este 26 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

