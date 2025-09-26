Marchas HOY 26 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 26 de septiembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 19 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

16:00 Horas. Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, marcharán del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, como parte de la Jornada de Lucha “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”.

Concentraciones

Coyoacán

10:00 Horas. La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se reunirá en “Ágora” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y en solidaridad con el pueblo palestino, realizarán un paro estudiantil y el evento denominado “¡Ayotzinapa y Palestina, la lucha es la misma!”

Cuauhtémoc

11:00 Horas. El Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C. se reunirá en el Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad.

En el marco del “65º Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica”, realizarán un mitin por la soberanía energética y la justicia laboral y sindical.

Rodadas motociclistas

Venustiano Carranza

20:00 Horas. Guerreros Biker T-B-B rodarán del Parque Recreativo Francisco I. Madero, en Av. Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos a un destino por definir, en la rodada “Vibras Fest”, para acudir a recibir a un cantante.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 26 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

