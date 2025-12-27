Marchas HOY 27 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
N+
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
COMPARTE:
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 27 de diciembre de 2025.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 cita agendada, 3 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Rodadas ciclistas
Tlalpan
07:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Boulevard Picacho Ajusco No. 528, Col. Lomas de Padierna con destino al Valle de las Cantimploras, en Carretera Picacho Ajusco KM 25.
Álvaro Obregón
07:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, Col. Jardines del Pedregal con destino al Circuito de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
Cuauhtémoc
07:00 Horas. Ciclistas rodarán del Caballito de Reforma, en Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera con destino a Teotihuacán, Estado de México.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Historias recomendadas:
- FGR Detiene a Jesús "N", Excolaborador de García Luna, por Delincuencia Organizada y Peculado
- Haz Cuentas: Así Queda el Precio de la Gasolina en México a Partir del 1 de Enero 2026
- "Acapulco Está de Pie": Sheinbaum Llama a Visitar el Renovado Destino Turístico
Con información de SSCCDMX
LECQ