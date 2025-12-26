Haz Cuentas: Así Queda el Precio de la Gasolina en México a Partir del 1 de Enero 2026

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía reiteraron que a partir del 1 de enero de 2026 se mantendrá la estrategia para estabilizar el precio de la gasolina en México.

En un comunicado en conjunto, la dependencias federales señalaron que el pacto voluntario con empresarios gasolineros orientado a mantener el precio de la gasolina regular, con octanaje menor a 91, se mantiene vigente.

Noticia relacionada: ¿Subirá Tarifa del Metro en 2026? Gobierno de CDMX Anuncia Cuánto Costará Entrada el Próximo Año

¿Cuál será el precio máximo de la gasolina Magna en 2026?

Por lo anterior, conforme al acuerdo entre el gobierno federal y los empresarios gasolineros, la gasolina Magna o regular tendrá el próximo año un precio máximo de:

24 pesos por litro

Fue en febrero de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum firmó con los gasolineros un acuerdo histórico para mantener el precio de este combustible por debajo de los 24 pesos.

Ello, con el objetivo de proteger la economía de las familias mexicanas. De forma inicial el acuerdo fue firmado por seis meses, pero tras cumplirse este periodo volvió a ser ratificado.

Actualización del IEPS no se traducirá en un incremento para consumidores

Con el tope voluntario a la gasolina, la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor, precisaron las dependencias.

El acuerdo, instrumentado para dar estabilidad, fue coordinado en conjunto entre las secretarías de Energía, Hacienda, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal de Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.

#Comunicado



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de Energía reafirman la vigencia de la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina.



Un pacto voluntario con empresas para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos.



Más… pic.twitter.com/mdvnTvIJSu — Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 27, 2025

¿En cuánto está la gasolina en México?

La gasolina Magna se vende este viernes 26 de diciembre en un precio promedio de 23.62 pesos por litro, por debajo de los 24 pesos acordados entre los gasolineros y el gobierno federal, según datos de la plataforma energética PETROIntelligence.

Mientras que la gasolina Premium, mayor o igual a 91 octanos, se vende en un promedio de 25.79 pesos, y el diésel, el combustible más usado por los transportistas de México, en 26.44 pesos por litro.

Con información de: N+

Historias recomendadas:

AMP