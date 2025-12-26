Vaguada Provocará Lluvias Torrenciales Hoy en México Mientras Frente Frío se Acerca con Nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé para la tarde de este viernes 26 de diciembre lluvias puntuales torrenciales en algunas partes del país.

Lo anterior, producto de un canal de baja presión, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, que juntos originará lluvias torrenciales.

Ello mientras el frente frío 24 se extiende sobre el norte del país en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical.

¿En qué estados habrá lluvias torrenciales?

Los anteriores fenómenos meteorológicos provocarán lluvias puntuales torrenciales en:

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Y lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste y sur).

Aunado a ello, otro canal de baja presión en el centro del país, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacifico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dicha región.

¿En qué partes del país se espera la caída de nieve y aguanieve?

Para mañana sábado 27 de diciembre se espera la caída de nieve o aguanieve en el transcurso de la mañana en zonas montañosas de Baja California y Chihuahua.

Lo anterior, producto del frente frío número 24 que se extenderá sobre el noroeste de México y que continuará interactuando con la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico.

Esto, a su vez, originará un descenso de temperatura en el noroeste y norte del país, con lluvias e intervalos de chubascos en:

Baja California,

Baja California Sur,

Sonora y

Chihuahua

Con información de: N+

