Conagua Alerta por Entrada de Río Atmosférico a México este 26 de Diciembre; Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó por la entrada del frente frío 24 este viernes 26 de diciembre, el cual interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, originando descenso de temperatura.

Asimismo, durante la madrugada del viernes, el SMN pronostica lluvias de fuertes a torrenciales en algunas partes del país provocadas por un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, en interacción con una vaguada en altura y el ingreso de humedad.

¿En dónde habrá lluvias torrenciales este viernes?

Los anteriores fenómenos meteorológicos originarán desde la noche de este jueves hasta la madrugada del viernes, según la Conagua, lluvias puntuales torrenciales en las siguientes partes de Veracruz:

Papaloapan

Los Tuxtlas

Olmeca

Además, se prevén lluvias intensas en Oaxaca (norte), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste y sur); muy fuertes en Veracruz (Capital y Sotavento); chubascos en Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Campeche, Quintana Roo y Yucatán; y lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas.

¿En qué estados descenderá la temperatura?

En tanto, el nuevo frente frío en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, provocarán el descenso de temperatura en el noroeste del país.

Al igual que lluvias puntuales fuertes en Baja California; lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

¿Qué es un río atmosférico?

Un río atmosférico es una corriente larga y estrecha de vapor de agua altamente concentrado en la atmósfera, que transporta enormes cantidades de humedad desde los trópicos hacia latitudes más altas.

Este funciona como una "autopista" de vapor que, al llegar a tierra, produce lluvias intensas o nevadas significativas, afectando el clima y causando fenómenos como inundaciones.

