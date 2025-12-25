Trump Dedica Mensaje Navideño a "Adoradores" de Jeffrey Epstein: "Lo Abandonaron Como un Perro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió el silencio tras la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein y dedicó un mensaje a los "adoradores" de este con motivo de la Navidad.

Vía Truth Social, el mandatario dijo que cuando los nombres detrás del caso "salgan a la luz en la actual cacería de brujas de la izquierda radical" se revelará que "todos son demócratas".

"Feliz Navidad a todos, incluyendo a los muchos canallas que adoraban a Jeffrey Epstein, le daban montones de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y creían que era el mejor tipo del mundo, solo para 'abandonarlo como un perro' cuando la cosa se puso muy fea", añadió el líder republicano.

En el mensaje, el mandatario se dijo un chivo expiatorio por haber sido culpado tras el destape del affaire. "Culparon, por supuesto, al presidente Donald J. Trump, quien en realidad fue el único que abandonó a Epstein, mucho antes de que se pusiera de moda".

Habrá que dar muchas explicaciones, como cuando se hizo público que el bulo de Rusia, que era una historia ficticia, una estafa total

Departamento de Justicia recibe un millón de nuevos documentos sobre Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que recibió de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein que deberá revisar antes de hacerlos públicos.

"Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorarse algunas semanas más", detalló en un mensaje en redes sociales.

Una ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre obligaba a la administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

