Descubren más de un Millón de Documentos Adicionales Sobre el Caso Epstein en EUA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y el FBI descubrieron más de un millón de documentos adicionales potencialmente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

Así lo señaló el Departamento de Justicia en un comunicado:

El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York y el FBI han informado al Departamento de Justicia que han descubierto más de un millón de documentos adicionales, posiblemente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein

La institución detalló que recibió estos documentos del Distrito Sur de Nueva York y del FBI para revisarlos y publicarlos, de conformidad con la Ley de Transparencia de Expedientes Epstein, las leyes vigentes y las órdenes judiciales.

El Departamento de Justicia indicó que cuenta con abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las redacciones legalmente requeridas con el propósito de proteger a las víctimas. Los documentos serán publicados tan pronto como sea posible, aunque el proceso podría extenderse algunas semanas más debido al gran volumen de material.

El Departamento continuará cumpliendo plenamente con la ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos

Este anuncio se produce un día después de que el Departamento de Estado publicara un lote de al menos 8 mil documentos sobre el caso Epstein, los cuales incluyen cientos de videos y audios, entre ellos imágenes de vigilancia de agosto de 2019 cuando Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda.

La liberación de ese material ocurrió tras críticas de legisladores demócratas y víctimas del caso, quienes señalaron retrasos en la publicación y un tachado excesivo de información.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la publicación total de los archivos relacionados con Epstein, con fecha límite el viernes pasado. Los coauspiciadores de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, amenazaron con presentar cargos contra la fiscal general Pam Bondi por el retraso. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, atribuyó la demora a la necesidad de censurar las identidades de más de mil víctimas de Epstein.

