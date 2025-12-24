Artefacto Explota en Mezquita Durante la Oración de Hoy 24 de Diciembre 2025

Una explosión sacudió una mezquita durante la oración vespertina del miércoles en Maiduguri, capital del estado nigeriano de Borno, según un testigo de Reuters, aunque hasta el momento no había noticias inmediatas sobre víctimas o comentarios oficiales.

El incidente ocurrió en una ciudad que ha estado en el corazón de la insurgencia islamista librada por Boko Haram y su filial Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP) durante casi dos décadas, que ha matado a decenas de miles de personas y desplazado a millones en todo el noreste.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque. Sin embargo, los militantes ya habían atentado contra mezquitas y lugares concurridos de Maiduguri en ataques suicidas y con artefactos explosivos improvisados.

Boko Haram inició su sublevación en el estado de Borno en 2009 con el objetivo de establecer un califato islámico. A pesar de las ofensivas militares y la cooperación regional, los ataques esporádicos siguen amenazando a la población civil del noreste de Nigeria.

Historias recomendadas:

CT